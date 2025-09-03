Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легионеры «Шанхайских Драконов» исполнили песню «Третье сентября»

Легионеры «Шанхайских Драконов» исполнили песню «Третье сентября»
Комментарии

Игроки «Шанхайских Драконов» исполнили песню «Третье сентября», сообщает пресс-служба китайского клуба. Команда выложила ролик, в котором легионеры напевают песню Михаила Шуфутинского.

«Думали, мы забыли? Не дождётесь! Встречайте нашу версию хита вместе с легендарным Михаилом Захаровичем!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.

Первый матч «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА. Игра состоится 6 сентября и начнётся в 17:00 мск.

Материалы по теме
Форвард «Шанхайских Драконов» Меркли высказался о главном тренере команды Галлане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android