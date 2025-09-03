Легионеры «Шанхайских Драконов» исполнили песню «Третье сентября»

Игроки «Шанхайских Драконов» исполнили песню «Третье сентября», сообщает пресс-служба китайского клуба. Команда выложила ролик, в котором легионеры напевают песню Михаила Шуфутинского.

«Думали, мы забыли? Не дождётесь! Встречайте нашу версию хита вместе с легендарным Михаилом Захаровичем!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.

Первый матч «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА. Игра состоится 6 сентября и начнётся в 17:00 мск.