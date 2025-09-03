Скидки
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом»

3 сентября глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Фото: «Ак Барс»

«У нас есть добрая традиция — встречаться перед началом сезона. Прошлый сезон оказался не таким, каким мы хотели, но команда показала достойный и зрелищный хоккей. Сейчас нужно двигаться вперёд и жить будущим, впереди новый сезон. В команде произошли точечные изменения, уверен, они усилили наш состав. Второй сезон командой руководит уважаемый Анвар Рафаилович. Хочу заверить: и я, и Наиль Ульфатович (Маганов, президент «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»), полностью доверяем главному тренеру. Мы будем вместе двигаться вперёд.

Успехи команды — кропотливая работа тренерского штаба, игроков, персонала и руководства клуба. Спонсор у вас очень надёжный и достойный. Считаю, что для вас созданы все условия. Надеемся, что всё сложится и будет хорошая командная игра. Самое главное: вы должны биться до конца.

Вы опираетесь на ваши семьи, на друзей, болельщиков. Татарстанцы считают ваши победы своими победами. Поэтому, если что-то не получилось, значит, это наша общая неудача. Желаю вам захватывающей игры, ярких моментов и блестящих побед. Вы — наша любимая команда, мы вместе с вами», — цитирует Минниханова сайт «Ак Барса».

