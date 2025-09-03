Скидки
Рыбин назвал команду-открытие перед началом сезона КХЛ

Тренер «Сочи» Максим Рыбин рассказал о команде-открытии перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Командам необходимо сыграть хотя бы 30 матчей, тогда примерно будет ясно. Но в качестве команды-открытия я назову хоккейный клуб «Сочи». Я очень на это надеюсь. Говорю это абсолютно серьёзно», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Встреча в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится 7 сентября и начнётся в 17:00 мск.
Ранее Максим Рыбин рассказал, что будет самым важным для «Сочи» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

