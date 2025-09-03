Скидки
Главная Хоккей Новости

Владелец «Миннесоты» — о Капризове: будет огромная сделка, самая крупная в истории НХЛ

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд заявил, что вскоре команда подпишет новое соглашение с российским форвардом Кириллом Капризовым. Действующее соглашение 28-летнего форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

«Контракт Кирилла у меня в кармане (улыбается). Мне кажется, мы не так уж далеки от цели, практически на месте. Мне хочется верить, что когда Кирилл приедет и снова почувствует любовь, мы, думаю, будем двигаться в правильном направлении.

Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста или лучшего человека, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится интересный разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора. Думаю, после этого всё будет очень быстро», — цитирует Лейпольда The Athletic.

