КХЛ подвела статистические итоги предсезонки и назвала лучших бомбардиров

Сайт Континентальной хоккейной лиги подвёл статистические итоги предсезонки и назвал лучших бомбардиров межсезонья.

Если считать количество набранных очков, то лидером предсезонки стал «Ак Барс» (11), если же процент побед — то «Северсталь» (100 %). Лучшие по разности шайб «Авангард» и «Автомобилист» (по «+9»), по средней результативности — тот же «Авангард» (ровно четыре за игру), и по средней пропускаемости — тот же «Автомобилист» (1,33 за игру).

Лучшими бомбардирами предсезонки стали Николай Чебыкин из «Северстали» (4+3) и Дмитрий Бучельников (3+4) из ЦСКА. Примечательно, что «Северсталь» и ЦСКА забросили относительно немного — по 14 шайб, пропустив вперёд по этому показателю 10 команд. Чебыкин с Бучельниковым поучаствовали ровно в половине череповецких и армейских голов. Титул лучшего снайпера с Чебыкиным разделили ещё три хоккеиста — Семён Кошелев и Кайл Олсон из «Адмирала», и Михаил Фисенко из «Ак Барса». Единственный хет-трик межсезонья на счету спартаковца Никиты Буруянова.