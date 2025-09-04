НХЛ сделала прогноз на количество очков Овечкина, Кучерова и Капризова в сезоне-2025/2026

Официальный сайт НХЛ опубликовал прогноз по количеству очков форвардов для фэнтези-хоккея в сезоне 2025/26.
Отмечается эти прогнозы основаны на множестве факторов, включая (но не ограничиваясь ими) результаты прошлых сезонов и плей-офф Кубка Стэнли, предполагаемые сочетания звеньев, использование в большинстве, историю травм или риск их получения, потенциал прорыва, вероятность регресса или возвращения на прежний уровень, возраст, контрактный статус и общий потенциал на текущий сезон.
Прогноз по набранным очкам среди форвардов НХЛ сезона-2025/2026 (топ-5)
- Коннор Макдэвид – 135 очков
- Натан Маккиннон – 118 очков
- Никита Кучеров — 115 очков
- Леон Драйзайтль – 114 очков
- Кирилл Капризов – 109 очков
По ожиданиям сайта НХЛ российский нападающий Александр Овечкин наберёт 64 очка.