Главная Хоккей Новости

НХЛ сделала прогноз на количество очков Овечкина, Кучерова и Капризова в сезоне-2025/2026

Официальный сайт НХЛ опубликовал прогноз по количеству очков форвардов для фэнтези-хоккея в сезоне 2025/26.

Отмечается эти прогнозы основаны на множестве факторов, включая (но не ограничиваясь ими) результаты прошлых сезонов и плей-офф Кубка Стэнли, предполагаемые сочетания звеньев, использование в большинстве, историю травм или риск их получения, потенциал прорыва, вероятность регресса или возвращения на прежний уровень, возраст, контрактный статус и общий потенциал на текущий сезон.

Прогноз по набранным очкам среди форвардов НХЛ сезона-2025/2026 (топ-5)

  1. Коннор Макдэвид – 135 очков
  2. Натан Маккиннон – 118 очков
  3. Никита Кучеров — 115 очков
  4. Леон Драйзайтль – 114 очков
  5. Кирилл Капризов – 109 очков

По ожиданиям сайта НХЛ российский нападающий Александр Овечкин наберёт 64 очка.

