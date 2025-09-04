«Каролина» представила новый комплект гостевой формы

«Каролина Харрикейнз» представила свою новую выездную форму. Образ вдохновлён формой, в которой команда играла в Stadium Series в 2023 году, и украшен традиционным логотипом команды, стилизованным исключительно в красно-чёрных тонах без белого.

На одной нашивке на плече изображён флаг штата Северная Каролина, а на другой — талисман команды Шторми, переосмысленный в виде винтажного студенческого логотипа, что отсылает к тесным связям региона со студенческим спортом. На рукавах — красный и чёрный блоки без белых полос. Номера на рукавах чёрные, а на спине — красные для таблички с именем и номером.

Фото: «Каролина»

«Харрикейнз» впервые сыграют в новой форме в гостевом матче с «Сан-Хосе Шаркс» 14 октября.