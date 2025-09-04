Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 4 сентября 2025 года

Сегодня, 4 сентября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 сентября 2025 года (время московское):

10:00. «Омские Ястребы» – «Белые Медведи»;

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Авто»;

18:30. МХК Спартак MAX – ХК «Капитан»;

18:30. «Красная Армия» – МХК «Динамо» СПб.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмом матче финальной серии.