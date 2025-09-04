«Сделок станет меньше». В «Эдмонтоне» оценили действие потолка зарплат в плей-офф НХЛ

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн прокомментировал нововведение в НХЛ, согласно которому уже в грядущем плей-офф сезона-2025/2026 будет действовать потолок зарплат.

«Сделок, скорее всего, станет меньше, потому что теперь нужно смотреть вперёд. Раньше не было большой проблемы, если игрок не успевал восстановиться к плей-офф. Мы прошли через это в прошлом году. Мы не знали, когда вернётся Эвандер Кейн. Теперь анализ будет совсем другой. Если игрок возвращается, это напрямую влияет на твои ходы», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

Новый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября и продлится до 17 апреля 2026 года.