Бывший вратарь НХЛ Аарон Делл объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет. Спортсмен сообщил об этом на странице в социальной сети.

Свой последний хоккейный сезон Делл провёл в АХЛ и ECHL, играя за фарм-клубы «Сан-Хосе Шаркс» в этих лигах: «Сан-Хосе Барракуда» и «Уичито Тандер». В 10 играх за «Барракуду» он одержал три победы и потерпел три поражения и отразил 89% бросков, а в 13 играх за «Тандер» у него шесть побед и одно поражение при 91,4% бросков.

Делл провёл часть семи сезонов в НХЛ, играя за «Шаркс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингз». Он завершил свою карьеру с результатом 50-50-13, пятью «сухими» играми, 90,5% отражённых бросков в 130 играх НХЛ. За карьеру Делл также сыграл четыре игры в плей-офф, все в составе «Шаркс».