Приставы взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина почти 72 млн рублей

Приставы взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина почти 72 млн рублей, в том числе в пользу бывшей жены заслуженной артистки России Пелагеи, сообщает ТАСС. Телегин и Пелагея развелись в конце 2020 года.

Так, исполнительные производства о взыскании имущественного характера с Телегина открыты на основании материалов, которые поступили из Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они в том числе касаются раздела совместно нажитого имущества между хоккеистом и его бывшей женой Пелагеей, начавшегося после их развода. Общая сумма взыскиваемого с Телегина долга составляет свыше 71,6 млн рублей.

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Последним клубом Ивана Телегина стал омский «Авангард», форвард покинул команду 1 мая 2024 года после трёх сезонов в составе «ястребов». В мае 2025 года Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра».

