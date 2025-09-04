Скидки
Хоккей Новости

«Не хочешь, ну и не надо». Григоренко рассказал о расторжении контракта со СКА

«Не хочешь, ну и не надо». Григоренко рассказал о расторжении контракта со СКА
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о расставании со СКА. Форвард покинул петербургский клуб в межсезонье по обоюдному согласию. По четырёхлетнему контракту со СКА Григоренко отыграл лишь один сезон.

«В СКА вроде бы меня и видели в составе, а вроде и не видели. Всё длилось в течение месяца, были разные слухи, а потом состоялся прямой разговор с руководителями. Тогда мне сказали, что я нужен. Оказалось, что я нужен, но не так сильно, как я рассчитывал. Стали искать другие варианты. Если бы СКА хотел меня сохранить, то не стал бы меня отпускать по обоюдному согласию. А так получилось из серии «не хочешь, ну и не надо», — цитирует Григоренко Sport24.

