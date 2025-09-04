Скидки
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Торонто» назвал логичным введение потолка зарплат в плей-офф НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг высказался о введении потолка зарплат в плей-офф НХЛ, который будет действовать уже с грядущего сезона-2025/2026. Ранее в плей-офф не было потолка зарплат, что позволяло командам вводить в состав вернувшихся после травм игроков, не опасаясь его превышения.

«В конце концов, если взглянуть свысока, в этом есть логика. Ты играешь 82 матча шесть с половиной месяцев под потолком, и почему это должно меняться в плей-офф? Конечно, есть нюансы, ведь травмы случаются каждый год и открывают место под потолком», — цитирует Треливинга пресс-служба клуба.

Новый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября и продлится до 17 апреля 2026 года.

