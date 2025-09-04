М. Григоренко — о контрактах в КХЛ: если ты стал не нужен клубу, то ничего не поделаешь

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко заявил о проблеме уважения контрактов между клубами и игроками КХЛ. Форвард покинул петербургский клуб в межсезонье по обоюдному согласию без выплаты компенсации. По четырёхлетнему контракту со СКА Григоренко отыграл лишь один сезон.

«Предположим, у Володи Ткачёва, как пишут в прессе, 120 млн в год было по контракту с «Авангардом». Это 600 млн за пять лет. Выкупили его за сколько? За 30? Получается, никаких гарантий. Мы вводим пол и потолок зарплат, разговоры снова о драфте идут. То есть понятно, что КХЛ ориентируется на НХЛ. Так давайте во всём быть как НХЛ. Либо мы вообще туда не смотрим и делаем свои правила, либо копируем полностью. Тогда нужно контракты выкупать по другим правилам и чтобы зарплата оставалась под потолком зарплат. Если ты подписал контракт, то это незыблемо. Не должно быть переподписаний, расторжений. В это межсезонье слишком много таких моментов. Что есть контракт, что нет его. Если ты стал не нужен клубу, то ничего с этим не поделаешь.

Зачем тогда потолок зарплат, если мы можем в любой момент пойти на понижение? Пусть будет как в НХЛ: если игрок не нужен — выкупайте его контракт в мае, чтобы он вместе со всеми выходил на рынок свободных агентов. А так, получается, новое руководство пришло и всё меняется, забывается. Вы же хоккейный клуб — такая организация не должна зависеть от отдельно взятых людей», — цитирует Григоренко Sport24.