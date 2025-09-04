Скидки
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник «Лады»: когда я рос, моим любимым игроком был Овечкин

Канадский защитник «Лады» Алекс Коттон назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина своим любимым игроком с детства.

– Алекс, есть ли какие-нибудь хоккейные кумиры в России и мире лично у тебя?
– Да, когда я рос, моим любимым игроком был Овечкин. Помню, когда они пару раз играли в Ванкувере, откуда я родом, ходил на эти матчи и восхищался. А когда они проиграли, мы возвращались домой и я всю дорогу плакал. Так что Александр, наверное, любимый игрок. А ещё Скотт Нидермайер, я даже ношу свитер с 27-м номером, как у него, – цитирует Коттона пресс-служба «Лады».

По ожиданиям сайта НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин наберёт 64 очка в новом сезоне НХЛ.

