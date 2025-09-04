Капитан «Автомобилиста» подвёл итоги предсезонной подготовки команды

Капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин заявил, что екатеринбургская команда готова к старту нового сезона КХЛ.

— На днях начинается сезон. Как эмоции, как готовность?

— Всё отлично в целом, команда готова, заряжена, осталось какие-то шероховатости убрать, в ближайшее время их исправим и войдём в сезон.

— Можно ли делать выводы по предсезонным матчам? Они складывались по-разному.

— Выводы надо делать тренерам. Мы старались выполнять задачу, поставленную на игру: где-то получалось, где-то получалось. Нужно понимать, что у нас не получается, чтобы это предотвращать.

— Над чем именно работаете в последние дни?

— Отрабатываем тактические действия: давление, игра в средней зоне, — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.