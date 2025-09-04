Рид Буше: если нужно будет работать в защите, готов блокировать броски

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше высказался об адаптации в новой для себя команде и оценил предсезонные матчи екатеринбургского клуба.

— Как прошла предсезонка, как чувствуете себя перед стартом чемпионата?

— Я в отличной форме, как и вся команда, мы провели классную предсезонку. Думаю, что нам нужно исправить пару мелочей в нашей игре и всё будет прекрасно. Всем составом подходим в прекрасном состоянии к началу чемпионата.

— Как ощущаешь себя в клубе, в городе?

— Чувствую себя отлично, примерно месяц здесь нахожусь и ко всему привык. Всё, что мне нужно, весь свой быт я обустроил, с большим предвкушением ожидаю начало сезона.

— Как предсезонные матчи оцените?

— Для меня предсезонка — это не про игру, не про результат, а про возвращение игровых кондиций, чтобы снова почувствовать игру. В целом все матчи прошли прекрасно.

— «Авангард» играл в быстрый атакующий хоккей, а в «Автомобилисте» стиль более оборонительный. Эта игра вам подходит?

— Думаю, что в этом году будем играть в более атакующий и агрессивный хоккей. Выполняю все поставленные тренером задачи, делаю то, что он говорит. Буду готов делать всё, что поможет команде выиграть. Если голы помогут, буду рад забивать, если нужно будет работать в защите, готов блокировать броски и спасать свои ворота, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.