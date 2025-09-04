Скидки
Нападающий Никита Тертышный покинет «Торпедо»

Нападающий Никита Тертышный покинет «Торпедо»
Комментарии

Нападающий Никита Тертышный покинет «Торпедо». Об этом сообщило агентство Winners, представляющее интересы хоккеиста.

«В последнее время к нам поступает много вопросов о будущем Никиты Тертышного. Сообщаем: по итогам переговоров с ХК «Торпедо» мы договорились с клубом о совместном поиске возможных вариантов обмена. Хоккеист продолжает тренировочный процесс. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы найти для Никиты оптимальное продолжение карьеры», — говорится в официальном телеграм-канале агентства.

В прошлом сезоне Тертышный провёл за «Торпедо» 24 матча и набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф форвард сыграл один матч без очков.

