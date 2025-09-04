Сопин — о переговорах с Маклаудом: прикладываем все усилия, чтобы быстрее закрыть вопрос

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о переговорах с нападающим Майклом Маклаудом, который был признан невиновным по делу о сексуальном насилии.

«Маклауд просил время до субботы, должен определиться статус от НХЛ. Мы ждём и параллельно ведём переговоры с другими потенциальными новичками. Начнём сезон с такой центральной линией, но прикладываем все усилия, чтобы быстрее закрыть этот вопрос», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.