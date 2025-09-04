Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сопин — о переговорах с Маклаудом: прикладываем все усилия, чтобы быстрее закрыть вопрос

Сопин — о переговорах с Маклаудом: прикладываем все усилия, чтобы быстрее закрыть вопрос
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о переговорах с нападающим Майклом Маклаудом, который был признан невиновным по делу о сексуальном насилии.

«Маклауд просил время до субботы, должен определиться статус от НХЛ. Мы ждём и параллельно ведём переговоры с другими потенциальными новичками. Начнём сезон с такой центральной линией, но прикладываем все усилия, чтобы быстрее закрыть этот вопрос», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сопин: не скажу, что ситуация с Маклаудом складывается не в пользу «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android