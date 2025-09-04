Скидки
Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда» высказался о переговорах с Климом Костиным

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что в клубе ждут окончательного решения нападающего Клима Костина, которому было сделано предложение. Форвард провёл прошлый сезон в Национальной хоккейной лиге и до сих пор находится без контракта.

«Ждём окончательного решения Клима Костина. За столом все хотят в НХЛ, но не у всех получается. Нет смысла менять права на него, пока не определён его статус», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата. Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021.

