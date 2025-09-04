Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что защитник Джозеф Чеккони получил травму во время предсезонной подготовки и не будет готов к началу нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Игрок обороны пополнил состав омского клуба в межсезонье.

«Чеккони получил повреждение во время тренировочного лагеря, к первому матчу не успеет восстановиться — ждём его возвращения в общую группу к 15 сентября», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 74 матча за «Айову Уайлд» и «Онтарио Рейн» (АХЛ), в которых набрал 17 очков при показателе полезности «+5» — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в АХЛ Чеккони сыграл 372 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 66 передач.