Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что защитник Джозеф Чеккони получил травму во время предсезонной подготовки и не будет готов к началу нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Игрок обороны пополнил состав омского клуба в межсезонье.

«Чеккони получил повреждение во время тренировочного лагеря, к первому матчу не успеет восстановиться — ждём его возвращения в общую группу к 15 сентября», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 74 матча за «Айову Уайлд» и «Онтарио Рейн» (АХЛ), в которых набрал 17 очков при показателе полезности «+5» — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в АХЛ Чеккони сыграл 372 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 66 передач.

Материалы по теме
«Невероятно, я и моя семья приятно взволнованы». Чеккони — об адаптации в «Авангарде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android