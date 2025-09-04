Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Епанчинцеву второй год подряд не позавидуешь». Карандин — о составе «Сибири»

«Епанчинцеву второй год подряд не позавидуешь». Карандин — о составе «Сибири»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский арбитр Юрий Карандин поделился ожиданиями от выступления «Сибири» в новом сезоне КХЛ и заявил, что новосибирской команде потребуется время после изменения состава в межсезонье.

– В «Сибири» вновь большие перемены. Одну группу легионеров сменила другая, тренеру Епанчинцеву второй год подряд не позавидуешь: вновь много базовой работы, опять нужна перестройка. А значит, и время. Те, кто воспитан на советском хоккее, никогда не были сторонниками легионеров. Наш хоккей считался лучшим, когда в нём делали ставку на свою молодёжь и вообще не знали, кто такие иностранцы. «Сибири» однозначно нужно идти этим курсом.

– Кого считаете лидерами команды?
– В трудные моменты прошлого сезона мне понравилось поведение Широкова, который не стал мириться с неудачами. Было видно влияние этого форварда на раздевалку, неслучайно тренерский штаб в роли капитана сделал ставку именно на Широкова. А ведь крепкий капитан – это половина успеха. Ещё один стержневой игрок «Сибири» – вратарь Красоткин. На мой взгляд, именно он после потери Костина – первый номер. Самое главное, чтобы ему не помешали травмы.

– Ваш прогноз на сезон «Сибири»?
– Команда находится на этапе перестройки, нет должной подпитки со стороны молодёжи. Пока легионеры «Сибири» не впечатляют, у кого-то в Новосибирске даже появилась ностальгия по ушедшим – Беку и Ко. Но перед стартом сезона не вижу смысла ворчать. Новосибирск – особенный хоккейный город, здесь болельщики-идеалисты, которые всегда верят в лучшее, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Кризис лидеров, тяжёлая предсезонка. Что ждать от «Сибири» в новом чемпионате?
Кризис лидеров, тяжёлая предсезонка. Что ждать от «Сибири» в новом чемпионате?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android