«Епанчинцеву второй год подряд не позавидуешь». Карандин — о составе «Сибири»

Бывший советский арбитр Юрий Карандин поделился ожиданиями от выступления «Сибири» в новом сезоне КХЛ и заявил, что новосибирской команде потребуется время после изменения состава в межсезонье.

– В «Сибири» вновь большие перемены. Одну группу легионеров сменила другая, тренеру Епанчинцеву второй год подряд не позавидуешь: вновь много базовой работы, опять нужна перестройка. А значит, и время. Те, кто воспитан на советском хоккее, никогда не были сторонниками легионеров. Наш хоккей считался лучшим, когда в нём делали ставку на свою молодёжь и вообще не знали, кто такие иностранцы. «Сибири» однозначно нужно идти этим курсом.

– Кого считаете лидерами команды?

– В трудные моменты прошлого сезона мне понравилось поведение Широкова, который не стал мириться с неудачами. Было видно влияние этого форварда на раздевалку, неслучайно тренерский штаб в роли капитана сделал ставку именно на Широкова. А ведь крепкий капитан – это половина успеха. Ещё один стержневой игрок «Сибири» – вратарь Красоткин. На мой взгляд, именно он после потери Костина – первый номер. Самое главное, чтобы ему не помешали травмы.

– Ваш прогноз на сезон «Сибири»?

– Команда находится на этапе перестройки, нет должной подпитки со стороны молодёжи. Пока легионеры «Сибири» не впечатляют, у кого-то в Новосибирске даже появилась ностальгия по ушедшим – Беку и Ко. Но перед стартом сезона не вижу смысла ворчать. Новосибирск – особенный хоккейный город, здесь болельщики-идеалисты, которые всегда верят в лучшее, — цитирует Карандина Russia-Hockey.