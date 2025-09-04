Сопин рассказал, может ли Евгений Кузнецов пополнить состав «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что в клубе не рассматривают кандидатуру нападающего Евгения Кузнецова, который ищет варианты продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«На данный момент «Авангард» не рассматривает вариант с Евгением Кузнецовым. К тому же Евгений и его представители заявили о желании продолжать карьеру в НХЛ», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.