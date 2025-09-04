Гендиректор «Авангарда»: есть предпосылки, что сезон получится интересным и конкурентным

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что ожидает интересного и конкурентного сезона в КХЛ благодаря многочисленным переходам в межсезонье.

«Межсезонье и у нас, и во всей лиге было нескучным, есть уверенность, что и сезон получится весёлым. Если серьёзно, то есть предпосылки, что сезон получится интересным и конкурентным. Мы готовы к этому, готовы идти к нашим целям, которые нет смысла озвучивать, так как «Авангард» всегда стремится быть первым во всём», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новый сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги стартует завтра, 5 сентября.