Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал, доволен ли он трансферами клуба в межсезонье

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что команда нуждается в подписании качественного центрального нападающего для того, чтобы считать отличной трансферную кампанию в межсезонье.

«Не секрет, что у нас осталась вакантной позиция центрального нападающего, мы ведём работу в нескольких направлениях, надеюсь, что всё положительно закончится. Когда подпишем ещё одного центрального, то я буду доволен полностью нашей трансферной кампанией. В целом я доволен каждым нашим приобретением, каждым нашим новичком и тем, как наша команда сейчас выглядит», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

