Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сопин ответил на вопрос, интересуется ли «Авангард» нападающим Денисом Гурьяновым

Сопин ответил на вопрос, интересуется ли «Авангард» нападающим Денисом Гурьяновым
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, входит ли Денис Гурьянов в сферу интересов омского клуба.

«Это хоккеист высокого уровня. Думаю, что он входит в сферу интересов многих клубов», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сезоне-2023/2024 Гурьянов был обменян в «Филадельфию» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду не отметился. В прошлом сезоне нападающий пополнил состав ЦСКА, провёл за армейский клуб 62 матча в регулярке и набрал 36 (22+14) очков.

Материалы по теме
Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал, доволен ли он трансферами клуба в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android