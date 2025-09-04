Сопин ответил на вопрос, интересуется ли «Авангард» нападающим Денисом Гурьяновым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, входит ли Денис Гурьянов в сферу интересов омского клуба.

«Это хоккеист высокого уровня. Думаю, что он входит в сферу интересов многих клубов», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сезоне-2023/2024 Гурьянов был обменян в «Филадельфию» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду не отметился. В прошлом сезоне нападающий пополнил состав ЦСКА, провёл за армейский клуб 62 матча в регулярке и набрал 36 (22+14) очков.