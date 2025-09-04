Скидки
«Это только цветочки, у него высочайший потенциал». Ги Буше высказался об игре Потуральски

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высоко оценил игру американского нападающего Эндрю Потуральски в предсезонных матчах.

— Нам определённо нужен был матч в Санкт-Петербурге, такие встречи не воспроизвести на тренировке. Это была отличная боевая репетиция на хороших скоростях. Нам нужно постоянно прогрессировать, что-то улучшать, и вы видели, что по сравнению с предыдущими матчами мы выступили лучше, здорово действовали по многим компонентам. Плюс нам нужно было отрепетировать модель выездной игры, необходима была смена картинки.

— В матче со СКА очень понравился Эндрю Потуральски.
— Могу пообещать, что он ещё много раз порадует болельщиков и покажет ещё не такую игру. То, что он продемонстрировал в игре со СКА, – только цветочки. У него высочайший потенциал, это очень высококлассный игрок, и мы видим пока лишь проблески того, на что он способен», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Потуральски: «Авангард» хочет быть совершенной командой. Ги Буше хорошо нас подготовил
