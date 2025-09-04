Капитан «Авангарда»: мы заложили отличную физику, и нам её хватит на весь сезон

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил готовность команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги, который стартует 5 сентября.

«Считаю, что мы готовы к сезону. Это были действительно тяжёлые сборы, нас Ги сразу об этом предупреждал, но оказались даже тяжелее, чем я думал. Ребята прошли через это и действовали так, как просил нас тренер. Матч со СКА получился на свежести, парни забегали, и мы провели хороший матч. К 8 сентября будем готовы на 100%, уже чувствуем те ноги, которые должны быть в регулярке. Мы заложили отличную физику, и нам её хватит на весь сезон», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.