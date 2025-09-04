Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тот защитник, которого нам не хватало». Генменеджер «Авангарда» — об Ибрагимове

«Тот защитник, которого нам не хватало». Генменеджер «Авангарда» — об Ибрагимове
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что ему очень понравилась игра защитника Марселя Ибрагимова в предсезонных матчах. Игрок обороны пополнил состав клуба в межсезонье.

— Марсель Ибрагимов очень достойно провёл матчи на Кубке Блинова. Какое у вас мнение о его игре?
— Очень понравилось, как он влился в коллектив, как выглядит на льду. Ги долго просил именно этого хоккеиста, и Ибрагимов – это тот защитник, которого нам не хватало: жёсткий, чистый оборонщик, может подраться, правый хват, неплохой бросок, габаритный. Главное, чтобы в сезоне всё то же самое показывал», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Сопин ответил на вопрос, интересуется ли «Авангард» нападающим Денисом Гурьяновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android