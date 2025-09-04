«Тот защитник, которого нам не хватало». Генменеджер «Авангарда» — об Ибрагимове

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что ему очень понравилась игра защитника Марселя Ибрагимова в предсезонных матчах. Игрок обороны пополнил состав клуба в межсезонье.

— Марсель Ибрагимов очень достойно провёл матчи на Кубке Блинова. Какое у вас мнение о его игре?

— Очень понравилось, как он влился в коллектив, как выглядит на льду. Ги долго просил именно этого хоккеиста, и Ибрагимов – это тот защитник, которого нам не хватало: жёсткий, чистый оборонщик, может подраться, правый хват, неплохой бросок, габаритный. Главное, чтобы в сезоне всё то же самое показывал», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.