Пловчиха Сподаренко: тем, кто довёл «Барыс» до такой безнадёги, должно быть стыдно

Пловчиха Софья Сподаренко, ранее выступавшая за Россию, с 2023 года представляющая Казахстан, высказалась об ухудшении результатов «Барыса».

– Нет ли испанского стыда за прошлый сезон? 0:8 от «Ак Барса», 1:11 от «Торпедо» у себя же дома, и это не единичные случаи…

– Никогда в жизни не буду испытывать стыд за ребят, которые выходят и бьются за страну. Так или иначе, это представитель Казахстана в серьёзной лиге. Быть аутсайдером – это не круто, никому это не нравится. Я представляю ощущения спортсмена, никто не любит проигрывать.

Прямо сейчас ты сделать с этим резко ничего не можешь, но всё равно надо биться за флаг, сдаваться тоже нельзя. Любой оказывался в такой ситуации, и есть определённое мужество в том, чтобы выходить на лёд даже в такой беде, а не сидеть сложа руки. Стыдно должно быть тем, кто довёл «Барыс» до такой безнадёги. Очень хочется верить, что были сделаны нужные выводы.

– В своё время «Барыс» был одной из сильнейших команд Восточной конференции…

– Вот именно, а что сейчас? Грустно. В других командах нет проблем? Везде есть свои нюансы, просто здесь мы недоработали. Нужно меняться. Не может быть тот же результат при тех же вводных, нужны перемены. Бывают взлёты, бывают падения. Если команда была на таких вершинах, значит, есть все шансы этот опыт повторить, — сказала Сподаренко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.