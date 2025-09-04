Скидки
Чистяков — об обменах воспитанников «Авангарда»: все реально перспективные остались у нас

Чистяков — об обменах воспитанников «Авангарда»: все реально перспективные остались у нас
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал уход в межсезонье воспитанников омского клуба из команды.

— «Авангард» в межсезонье обменял много воспитанников клуба, чтобы решить конкретные задачи по укреплению состава здесь и сейчас. Не кажется вам, что получился некоторый перебор?
— Проблемы здесь не вижу. Те ребята, которые действительно, по оценке профильных специалистов, представляют интерес и имеют перспективы, они с нами остались. И нужно очень сильно постараться, чтобы мы с ними расстались. Мы расставались с игроками, которые не имели чёткой перспективы оказаться в «Авангарде» в ближайшем будущем. Да, жаль было их отдавать, но, скрепя сердце, мы шли на эти шаги. Обменный фонд – противный термин, но иначе и не скажешь», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Гендиректор «Авангарда»: есть предпосылки, что сезон получится интересным и конкурентным
