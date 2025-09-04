Скидки
Гендиректор «Авангарда» рассказал, почему считает правильным расставание с Буше и Ткачёвым

Гендиректор «Авангарда» рассказал, почему считает правильным расставание с Буше и Ткачёвым
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал уход из клуба нападающих Рида Буше и Владимира Ткачёва.

— «Авангард» этим летом покинули Рид Буше и Владимир Ткачёв – игроки, которые определяли результат и собирали людей на трибуны. Готовы ли вы к повышенной ответственности и спросу после расставания с ними?
— Ответственности мы никогда не боимся, это часть нашего контракта. Действительно, были тяжёлые решения, и мы понимали, какая реакция за ними последует в адрес руководителей клуба. Сейчас можно отделаться только банальностью – время покажет, кто был прав. Скажу только, что на сборах команды в нынешней формации я смотрел, какой складывается коллектив по атмосфере и духу, и в моменте мне кажется, что решения о расставании с Буше и Ткачёвым были правильными по всем параметрам. Мы готовы нести за это ответственность, но есть все основания полагать, что болельщики достаточно быстро обретут новых героев», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Гендиректор «Авангарда»: есть предпосылки, что сезон получится интересным и конкурентным
