Пловчиха Сподаренко — о Мамбеталиеве: надо было смотреть, кого вы нанимали

Пловчиха Сподаренко — о Мамбеталиеве: надо было смотреть, кого вы нанимали
Пловчиха Софья Сподаренко, ранее выступавшая за Россию, с 2023 года представляющая Казахстан высказалась о назначении Галыма Мамбеталиева главным тренером «Барыса» в прошлом сезоне.

– С тренером Галымом Мамбеталиевым не пересекались?
– Ничего не могу сказать о нём, что касается личного общения. Начинаем потихоньку «дружить» с казахстанской лигой, налаживаем взаимодействие между видами спорта, это классно и здорово. Я из хоккейной семьи, и для меня это важно.

Если вы про его тренировки, стиль работы, то всё сводится к обсуждению этих баллонов… Но я не знаю, везде пишут про эти баллоны. Понятно, что это метафора, речь идёт об устаревших советских методиках. Однако очень легко все неудачи скинуть на одного человека. Надо было смотреть, кого вы нанимали, не понимали, что будет? Вам он уже был известен, его методы работы – известны. Его кто-то принимал на работу, для чего? Может, этого человека тоже тоже спросить?

– Вы же как спортсмен, хоть и из индивидуального вида спорта, понимаете, что давать пиковые физические нагрузки во время сезона – смерти подобно. А есть прямые свидетельства таких практик в «Барысе».
– Соглашусь, опасная затея, можно выжать из организма всё. Но не стоит говорить, что на баллонах свет клином сошёлся. Хорошо, сбавьте нагрузки на тренировках – сразу все заиграете на другом уровне? Нужны какие-то более масштабные перемены, — сказала Сподаренко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

