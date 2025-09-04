Шарипзянов: Рид Буше и Ткачёв — звёзды КХЛ, но в Омске любят именно «Авангард»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что, несмотря на уход лидеров Владимира Ткачёва и Рида Буше, болельщики омского клуба всё равно будут заполнять домашнюю арену.

«В Омске любят не отдельных игроков, а любят хоккей. Неважно, какие фамилии, – арена будет заполняться. Да, Рид Буше и Ткачёв – звёзды КХЛ, но в Омске любят именно «Авангард». Это как отдельная религия в городе, это что-то иное, космическое. Так что немного неправильно говорить, что ходят на каких-то конкретных игроков», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Ткачёв перешёл в «Металлург», а Буше пополнил состав «Автомобилиста».