Пловчиха Сподаренко оценила «закон о запрете легионеров» в Казахстане

Пловчиха Софья Сподаренко, ранее выступавшая за Россию, с 2023 года представляющая Казахстан, прокомментировала запрет на государственное финансирование команд в Казахстане с легионерами в составе.

– Важный нюанс – запрет на государственное финансирование команд в Казахстане с легионерами в составе. Это не выкручивает «Барысу» руки? Перед глазами пример минского «Динамо», где за счёт канадцев делают результат.

– Много нюансов, но если голосовать за или против, то я за легионеров в игровых видах спорта. Так было всю жизнь, так это устроено. Я не глупая, понимаю их аргументы. И сама отчасти «легионер», натурализованный спортсмен.

– Так и многие хоккеисты «Барыса» спустя несколько лет получали паспорт Казахстана и выступали за сборную на ЧМ. Разве это плохо?

– Были ребята, согласна. С какой-то стороны и медвежья услуга – хочется с нуля воспитывать своих. Но одно другому не мешает. Воспитывайте молодёжь, однако, пока её нет, если сейчас играть некому, берите легионеров. Это нормально. Иначе вы просто теряете время. Это зрелищность, это результат, одни плюсы. Минус разве что в какой-то парадигме мышления.

Легионеры не мешают растить молодёжь, это миф. Дети приходят, глядя на успех. К примеру, плавание в Казахстане бодро поднялось после олимпийской победы Дмитрия Баландина. Для маленьких ребят просто сфоткаться с ним – уже запал энергии на целую карьеру. Они видят результат, хотят к нему стремиться. А к чему стремиться, когда видишь игру «Барыса» сейчас? Хочется, чтобы на хоккее было весело и интересно, — сказала Сподаренко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.