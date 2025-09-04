Скидки
Дементьев поделился ожиданиями от игры ЦСКА в преддверии регулярного чемпионата

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в новом сезоне под руководством Игоря Никитина.

— Как в преддверии сезона оцените ЦСКА и главного тренера Игоря Никитина?
— Как тренер Никитин вырос, пройдя путь к чемпионству. Но и ранее он был тренером, который умеет обучать игроков и создавать коллектив. ЦСКА сохранили тот состав, который у них был год назад. В этом компоненте есть определённый плюс, который подразумевает слаженность определённых действий. Это будет коллектив с серьёзными задачами на ближайшее время, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

