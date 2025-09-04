Скидки
Кравец — о влиянии легионеров в «Барысе»: раздевалка другая стала, командный дух

Кравец — о влиянии легионеров в «Барысе»: раздевалка другая стала, командный дух
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил о том, что пришедшие в межсезонье легионеры изменили атмосферу в команде и подняли командный дух.

«Доверие, естественно, ко всем одинаковое. Легионеров стимулировать не надо, у них это по-другому настроено. Мы их взяли, и сразу с первой тренировки в команде всё поменялось. Все увидели людей, которые ведут за собой, выполняют работу на двести процентов, с улыбкой, с энтузиазмом работают на площадке, и не только на площадке, а в зале, в раздевалке. Раздевалка другая стала, командный дух — это самое главное. Эти ребята его сейчас изменили, сделали таким, каким он должен быть.

Стимул для всех игроков один – играть в «Барысе» в основном составе и играть в сборной Казахстана. Нужно заниматься своей любимой работой, своей любимой игрой, и расти. Может быть, и до НХЛ кто-то дорастёт. Ну а если кто-то из легионеров будет вести себя не так, как нам нужно, то он пойдёт в неиграющий состав и будет заниматься другой работой», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

Кравец о победе «Барыса» над «Салаватом»: из унылой команды превратились в боевую дружину
