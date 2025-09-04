«Получил огромное эстетическое удовольствие от их игры». Дементьев — об «Авангарде»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высоко оценил игру «Авангарда» в предсезонных матчах.

— Как вам «Авангард» при Ги Буше?

— Второй сезон всегда даётся сложнее, нежели первый. Достаточное количество игроков было заменено – привлечены на их места новые. Насколько они проникнутся идеями и готовы будут выполнять задание, мы узнаем, конечно, в сезоне.

Но это будет очень серьёзная команда. Недавно был в Петербурге, наблюдал за игрой «Авангарда» со СКА. Получил огромное эстетическое удовольствие от их игры. Во всех линиях команда имеет достаточную глубину, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.