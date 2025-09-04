Скидки
«Барыс» заключил двусторонние контракты с четырьмя хоккеистами

«Барыс» заключил двусторонние контракты с рядом игроков, проходивших просмотр. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Защитник Кирилл Никитин, а также нападающие Семён Симонов и Вячеслав Колесников подписали соглашения сроком на один сезон до 31 мая 2026 года. Защитник Матвей Решетько подписал соглашение сроком на три сезона до 31 мая 2028 года.

21-летний Никитин в сезоне-2023/2024 за «Барыс» сыграл 19 матчей, где отдал одну результативную передачу. Семён Симонов в минувшем сезоне КХЛ провёл 24 встречи, где записал на свой счёт 4 (3+1) очка. Колесников в прошлом сезоне выступал за «Номад», где в 34 матчах набрал 24 (12+12) очка. 16-летний Решетько сезон-2024/2025 провёл в «Снежных Барсах», где записал на свой счёт одну результативную передачу в 15 играх.

