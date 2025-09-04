Скидки
Хоккей Новости

Экс-форвард СКА Владимир Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»

Экс-форвард СКА Владимир Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
Нападающий Владимир Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, 2 сентября 2025 года форвард покинул СКА.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.

«Ак Барс» начнёт новый сезон гостевой игрой с «Металлургом» 6 сентября.

Ранее, 3 сентября, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса».

