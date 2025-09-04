Дементьев — о Ткачёве: идеальный игрок для системы Разина

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры нападающего Владимира Ткачёва в «Металлурге» под руководством главного тренера Андрея Разина.

— Что ждать от Владимира Ткачёва в новом сезоне? Подходит ли ему система Разина?

— Ткачёв является идеальным игроком для системы Андрея Разина. Любители хоккея со стажем помнят, как играл Разин, здесь прослеживается аналогия их действий. Может быть, с большим коэффициентом завершения у Ткачёва, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

29-летний Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.