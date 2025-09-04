Павел Порядин рассказал, как изменились требования тренерского штаба в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал об изменениях в требованиях тренерского штаба в московском клубе.

«Мы чувствуем, как изменились требования штаба. Были изменения в подготовке, стало ещё больше интенсивности. Самое главное — переключать голову и ответственно подходить к занятиям на тренировках, к выполнению задач на каждой встрече, относиться к играм как к последнему матчу сезона. Мы должны слушать и правильно понимать, что нам говорит Алексей Юрьевич [Жамнов], что он от нас требует. Алексей Юрьевич говорит правильные вещи. Он верно отметил, что в команде никто не хочет просто доходить до второго раунда плей-офф. Если в предыдущие два сезона на нас не делали ставку, да и сами, возможно, не до конца верили друг в друга, то теперь мы должны доказывать — самим себе прежде всего, — что мы способны на большее», — цитирует Порядина «РИА Новости Спорт».