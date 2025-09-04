Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ориентироваться на предсезонку не стоит». Известный агент — о Джоше Ливо

«Ориентироваться на предсезонку не стоит». Известный агент — о Джоше Ливо
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры форварда Джоша Ливо в «Тракторе».

— Что ждать от Джоша Ливо в «Тракторе»?
— Я не сторонник оценки хоккеистов по предсезонке ввиду того, что определённый круг игроков готовятся к сезону, а не к предсезонке. Если игрок умеет забивать, он будет продолжать это делать. Ориентироваться на не очень выдающийся предсезонный период не стоит. Всё-таки это тот игрок, который побил рекорд Мозякина по голам, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

32-летний канадский нападающий в межсезонье провёл четыре матча, где отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным во время выступления за «Салават» в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android