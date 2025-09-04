«Ориентироваться на предсезонку не стоит». Известный агент — о Джоше Ливо

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры форварда Джоша Ливо в «Тракторе».

— Что ждать от Джоша Ливо в «Тракторе»?

— Я не сторонник оценки хоккеистов по предсезонке ввиду того, что определённый круг игроков готовятся к сезону, а не к предсезонке. Если игрок умеет забивать, он будет продолжать это делать. Ориентироваться на не очень выдающийся предсезонный период не стоит. Всё-таки это тот игрок, который побил рекорд Мозякина по голам, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

32-летний канадский нападающий в межсезонье провёл четыре матча, где отдал четыре результативные передачи.