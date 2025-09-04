Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Локомотива» Рябыкин: мне всегда приятно обыграть «Авангард»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о встречах с «Авангардом». Напомним, специалист ранее работал в омском клубе.

— Вы удивились совсем не «летнему» матчу с «Авангардом» на Кубке Блинова?
— Нет, не удивился. «Локомотив» два года подряд в плей-офф вставал на пути «Авангарда». Омичам было что доказывать. Они хотели показать, что готовы победить «Локомотив». Я очень рад, что наши ребята не стушевались и приняли эту игру.

— Чем лично для вас будут матчи с «Авангардом»?
— Конечно, лично мне всегда приятно обыграть «Авангард», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

Ранее Рябыкин высказался об игре ярославского клуба на Кубке Блинова в Омске. «Локомотив» занял третье место на предсезонном турнире.

