Главная Хоккей Новости

Дементьев — о «Шанхае»: переформатировавшись, они стали другой командой

Дементьев — о «Шанхае»: переформатировавшись, они стали другой командой
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о кардинальных изменениях в «Шанхайских Драконах».

«Шанхай», переформатировавшись из «Куньлуня», стал другой командой. С теми финансовыми влияниями результат ожидается другой. Мне понравилась их игра, она была достаточно зрелой. Хоккеисты понимают, что требует Галлан, все игроки англоговорящие. Другой вопрос в том, насколько команда будет готова физически. Выдерживать такой стиль на долгосрочном этапе будет сложно. Но будет интересно понаблюдать. К концу сентября мы поймём, насколько их заявка на лидерство серьёзна», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Комментарии
Новости. Хоккей
