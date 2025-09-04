Дементьев — о «Шанхае»: переформатировавшись, они стали другой командой

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о кардинальных изменениях в «Шанхайских Драконах».

«Шанхай», переформатировавшись из «Куньлуня», стал другой командой. С теми финансовыми влияниями результат ожидается другой. Мне понравилась их игра, она была достаточно зрелой. Хоккеисты понимают, что требует Галлан, все игроки англоговорящие. Другой вопрос в том, насколько команда будет готова физически. Выдерживать такой стиль на долгосрочном этапе будет сложно. Но будет интересно понаблюдать. К концу сентября мы поймём, насколько их заявка на лидерство серьёзна», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.