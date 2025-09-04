Скидки
Главная Хоккей Новости

Звезда в честь чемпионства «Локомотива» появилась в правительстве Ярославской области

В здании правительства Ярославской области появилась звезда в честь чемпионства «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. В торжественном мероприятии с губернатором Михаилом Евраевым участвовал президент хоккейного клуба «Локомотив» — Юрий Яковлев.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба VK.

Отмечается, что традиция размещать памятные знаки в региональной администрации зародилась более 20 лет назад. Теперь в здании четыре отметки, напоминающие о победах ярославского клуба в 1997, 2002, 2003 и 2025 годах.

«Локомотив» начнёт новый сезон КХЛ матчем за Кубок Открытия с «Трактором» завтра, 5 сентября.

