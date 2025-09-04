Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру московского «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру бело-голубых.

«Очень благодарен, что есть возможность работать здесь. В детстве, когда отец взял меня в борцовский зал, то он назывался «Динамо». Это ленинградское «Динамо», поэтому оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и в тот момент могли заниматься дзюдо. Очень рад и благодарен болельщикам за то, что меня так приняли в семью «Динамо». От всего сердца выражаю признательность фанатам, которые пригласили меня на благотворительный матч», — приводят слова Ротенберга «Известия».