Хоккей

Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру московского «Динамо»

Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру московского «Динамо»


Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, как появился вариант с переходом в структуру бело-голубых.

«Очень благодарен, что есть возможность работать здесь. В детстве, когда отец взял меня в борцовский зал, то он назывался «Динамо». Это ленинградское «Динамо», поэтому оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и в тот момент могли заниматься дзюдо. Очень рад и благодарен болельщикам за то, что меня так приняли в семью «Динамо». От всего сердца выражаю признательность фанатам, которые пригласили меня на благотворительный матч», — приводят слова Ротенберга «Известия».

