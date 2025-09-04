Скидки
Локомотив — Трактор: во сколько и когда начало матча КХЛ 2025-2026, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Трактор»: во сколько начало матча открытия КХЛ-2025/2026, где смотреть
Завтра, 5 сентября, в Ярославле пройдёт матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Встреча за Кубок Открытия пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ», а также тематические каналы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

