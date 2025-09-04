«Тяжеловато». Главный тренер «Лады» Миронов — об адаптации легионеров тольяттинского клуба

Главный тренер «Лады» Борис Миронов высказался о подготовке и адаптации легионеров тольяттинского клуба.

— Вопрос по легионерам: как вообще оцениваете их подготовку? Потому что для них это стартовый сезон в России. Как они вам в целом?

— По физическому состоянию скажу, что все ребята приехали готовые, по физической форме вообще вопросов нет. Понятно, что нужно им какое-то время для адаптации, новая система. Разговаривал персонально с ребятами: кто-то играл в совсем другой хоккей – это Алекс Коттон, для него чуть-чуть где-то новое. Но мы доносим, мои помощники работают и персонально, и где-то на собраниях подсказываем ещё раз. Тяжеловато.

Я думаю, что всем это, наверное, будет тяжело: новая страна, новая лига для них, быстрая лига. Потому что кто-то играл в Финляндии, кто-то играл в Словакии – отличаются лиги. КХЛ – очень быстрая лига, сейчас много таких маленьких, быстрых игроков… Мы во всём стараемся помогать и на льду, и вне льда, чтобы у них меньше было проблем. Наверное, первые игры две-три мы посмотрим – может быть, какая-то суета будет, однако после этого, думаю, ребята добавят, — цитирует Миронова сайт «Лады».