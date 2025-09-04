«Были отголоски». Рябыкин — о признаках «чемпионского похмелья» «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих впечатлениях от начала работы с чемпионской командой прошлого сезона КХЛ.

— Каково прийти в коллектив, который только что выиграл Кубок Гагарина?

— Очень интересно. Для меня это тоже вызов. Нужно донести до ребят, что повторить победу — сложнее, чем выиграть первый раз. Необходимо прыгнуть выше головы. Я как-то разговаривал с одним тренером, выигравшим кубок. В начале следующего сезона мы встретились, я спросил — как дела? Он ответил, что «чемпионы до сих пор празднуют». Ярославцам важно понять, что победа уже в прошлом, всё закончилось и нужно работать заново.

— Вы заметили у игроков «Локомотива» признаки этого «чемпионского похмелья»?

— Были отголоски. Мы тренировались, ещё до приезда Боба. Первые две тренировки — я был в восторге, ребята очень здорово работали. А затем мне очень не понравились занятия, пришлось даже на них «порычать», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.